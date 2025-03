中国テック企業のBaidu(百度)がマルチモーダルAIモデルの「ERNIE 4.5」と「ERNIE X1」を2025年3月16日に発表しました。Baiduによれば、ERNIE X1は、DeepSeek-R1とほぼ同等の性能を半分のコストで提供するとのことです。We've just unveiled ERNIE 4.5 & X1! ????As a deep-thinking reasoning model with multimodal capabilities, ERNIE X1 delivers performance on par with DeepSeek R1 at only half the price. Meanwh