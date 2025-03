Amazonは2025年2月に、音声アシスタント「Alexa」に生成AIを搭載した「Alexa+」を発表しています。これに先立ち、Amazonはスマートスピーカー「Echo」を所有する一部のユーザーに対し「Alexaに話しかけた内容をローカルに保存して処理するオプションが2025年3月28日で終了する」と伝えています。Everything you say to your Echo will be sent to Amazon starting on March 28 - Ars Technicahttps://arstechnica.com/gadgets/2025