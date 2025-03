世界一のモテ男だったイケメン羽田空港の到着ロビーに姿を現したとたん、多くのファンに囲まれたのは、人気ボーイズバンド『バックストリート・ボーイズ(以下BSB)』のニック・カーター(45)だ。1993年に結成されたBSBは、1999年にアルバム『ミレニアム』で全米1位を獲得。同年にリリースされた『I Want It That Way』は日本で洋楽チャート1位を記録した。全アルバムのトータルセールスは1億4000万枚を超えるスーパーバンドだ