iPhone 17シリーズのダミーモデルの写真がリークされ、各モデルのサイズ感が明らかになりました。The iPhone 17 Air makes other models look chunky in new leaked dummy shots | The Vergehttps://www.theverge.com/news/630917/iphone-17-air-pro-max-dummies-leakDummy models reveal new iPhone 17 lineup details: Incredibly thin Air, thicker Pro, more - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/03/16/iphone-17-lineup-dummy-