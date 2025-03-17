レーカーズの八村塁（NBAE提供・ゲッティ＝共同）米プロバスケットボールNBAは16日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのサンズ戦を左膝蓋腱炎で欠場した。チームは107―96で連敗を4で止め、41勝25敗となった。（共同）