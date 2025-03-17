俳優の伊藤健太郎（27）が17日までに自身のインスタグラムを更新。所属事務所イベントのオフショットを披露した。俳優の坂口健太郎、赤楚衛二、笠原秀幸や自身がジャージーやTシャツといった運動服姿で集うオフショットをアップ。「最高でした」とつづった。また「TristoneFanFes2025〜UNDOKAI〜」と紹介した。