Malwarebytesは3月14日(米国時間)、「Research on iOS apps shows widespread exposure of secrets|Malwarebytes」において、Appleストアから配布されているアプリの多くから機密データ漏えいが確認されたと報じた。これらアプリはクラウドストレージの認証情報など機密データをハードコードしており、容易に窃取可能とされる。Research on iOS apps shows widespread exposure of secrets|Malwarebytes.