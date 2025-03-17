旧車の祭典「ノスタルジック2デイズ」(2月22日〜23日にパシフィコ横浜で開催)でシンプルな丸形2眼ヘッドライトを備えたイエローボディのピックアップトラックを発見した。日産自動車「パトロール」(旧型)のトラックバージョンかと思いきや、話を聞くと意外な事実を知ることができた。日産の丸目トラックに遭遇! 正体は?(本稿の写真は撮影：原アキラ)○もともとは消防車?国産旧車やそのパーツを扱うバラクーダ(千葉県成田市)のブー