開封した野球カードで人気者を引き当てた右腕ドジャースのタイラー・グラスノー投手が見た目だけではなく、ファンサービスまで“イケメンすぎる”と話題を集めている。日本の少年に対する神対応の様子が、SNSで公開された。カブスとの開幕戦「MLB 東京シリーズ by Guggenheim」のために来日しているグラスノー。日本を楽しむ様子を、MLBの公式X（旧ツイッター）が16日に動画で公開した。同僚のブレイク・スネル投手と一緒に