治安悪化と無宿の増加本稿では、長谷川平蔵が設立した人足寄場について前編・後編に分けて説明します。『鬼平犯科帳』で有名な、火付盗賊改の長官でもある長谷川平蔵。大河『べらぼう』にも登場、放蕩息子・長谷川平蔵はどう出世した？鬼の平蔵 誕生秘話【前編】彼の大きな業績の1つが、人足寄場を設置したことです。人足寄場はいわば昔の刑務所で、軽犯罪人や無宿を収容して自立支援を行うものでした（ちなみに無宿とは「宗門人別