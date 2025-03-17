◆米大学野球スタンフォード大１０―５デューク大（１６日、米カリフォルニア州スタンフォード＝サンクンダイヤモンド）花巻東高からスタンフォード大に進学した佐々木麟太郎内野手が１６日（日本時間１７日）、デューク大戦に「３番・一塁」で出場し、２試合連続の３号アーチを放った。同点で迎えた４回、無死一、二塁。ナード投手の２球目を右中間に勝ち越し３ランを放つなど、５打数２安打３打点で勝利に貢献、打率は３割