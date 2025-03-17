予想が難しい日銀金融政策決定会合とFOMC後 今週最大のイベントは18～19日に開催される日銀の金融政策決定会合と20日のFOMC（米連邦公開市場委員会）だ。ただ、こちらも政策金利は据え置かれる公算が高く、会議の結果自体は材料にならない。焦点は、FOMCメンバーが示す政策金利見通し（ドットチャート）だ。今後の利下げに関して市場の期待よりも少ない見通しが示唆された場合、米国株はハイテク株を中心に再度