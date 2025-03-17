[3.16 J-VILLAGE CUP U-18Í½Áª U-18ÆüËÜÂåÉ½ 2-1 ²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹ J¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥¹¥¿¥¸¥¢¥à]CBÂçÀîÍ¤¸è(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹/2Ç¯=¼¯Åç¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹½Ð¿È)¤Ï½éÀï¤ËÂ³¤¤¤ÆU-18ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¡£²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤¦Ãý¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¼éÈ÷¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢(¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î)¤«¤±Êý¤È¤«¡¢¤â¤¦1¤Ä1¤ÄÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÃ¯¤«¤·¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±