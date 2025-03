「『THE LAST OF US』は『28日後…』よりも良くできている」。 こう絶賛したのは、ほかでもない『28日後...』(2002)の脚本家アレックス・ガーランドだ。HBOドラマ「THE LAST OF US」と原作ゲームを手がけたニール・ドラックマンとの対談のなかで、作品の完成度を絶賛している。 ガーランド脚本、ダニー・ボイル監督の『28日後...』は、人間を凶暴化させるウイルスが蔓延したロンドンを舞台に、