●一日不安定な空模様、この先も急な強い雨や雪、突風、雷など変わりやすい空模様に注意●冷たい北風が吹き広く、2月並みの気温。寒さ対策も入念に＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ またこの時間、県内全域に暴風警報。中部と柳井・光では波浪警報も発表されています。昼前までは、暴風や高波に警戒をして下さい。 きのう16日(日)東海道沖を進んでいた低気圧や前線は、この先北海道付近まで北上する予想です。日本付近は冬型の気圧配置