現妻のビアンカ・センソリにスケスケの衣装を着せたり、反ユダヤ主義的な言動を見せたりして物議を醸し続けているカニエ・ウェスト。今度は新曲が批判を浴びている。現地時間3月15日(土)、Xに新曲「Lonely Roads Still Go to Sunshine」をリリースすると投稿したカニエ。この投稿はすでに削除されているが、フィーチャーされているのは娘のノース・ウェストとディディことショーン・コムズ、そしてその息子のクリスチャン・コム