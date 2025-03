あのトム・クルーズが主演してハリウッドで映画化されたライトノベルが桜坂洋の『All You Need Is Kill』(集英社)。続編の観測も絶えない中で、ハイエンドなアニメーションを送り出すことで知られる日本のアニメ制作会社、STUDIO4℃によってアニメ化されることが決まった。ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のアニメプロダクション部門が『ALL YOU NEED IS KILL』のタイトルで企画を発表し