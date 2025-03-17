¥â¥Ê¥³¤ÎMFÆîÌîÂó¼Â¤¬DAZN¤Î¡ØÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡££³·î20Æü¤ÎÇÛ¿®¤òÁ°¤Ë¡¢¤½¤Î°ìÉô¤¬DAZN¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤ÎÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤«¤é¡¢¡ÖºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¡Ø¤³¤¤¤Ä¡¢¤¤¤¤Æ¯¤­¤ò¤·¤Æ¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿ÆîÌî¤Ï¡¢¡Ö¼éÅÄ¡Ê±ÑÀµ¡Ë¤«¤Ê¡×¤È¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎMF¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦½Ò¤Ù¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·