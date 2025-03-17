[3.16 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè28Àá](¥ï¥ó¥À¡¦¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¡¼¥Î)¢¨29:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼]ÀèÈ¯GK 13 ¥ä¥ó¡¦¥ª¥Ö¥é¥¯DF 14 ¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥¸¥ç¥ì¥ó¥ÆDF 15 ¥¯¥ì¥Þ¥ó¡¦¥é¥ó¥°¥ìDF 23 ¥Ø¥¤¥Ë¥¦¥É¡¦¥Þ¥ó¥À¡¼¥ÐDF 24 ¥í¥Ó¥ó¡¦¥ë¡¦¥Î¥ë¥Þ¥óMF 5 ¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ç¡¦¥Ñ¥¦¥ëMF 8 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Ð¥ê¥ª¥¹MF 12 ¥µ¥à¥¨¥¦¡¦¥ê¡¼¥ÎMF 22 ¥¸¥å¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥·¥á¥ª¥ÍFW 7 ¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥óFW 19 ¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¹µ¤¨GK 1 ¥Õ¥¢¥ó