[3.16 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè28Àá](Estadio de Vallecas)¢¨26:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥é¡¼¥¸¥ç]ÀèÈ¯GK 13 ¥¢¥¦¥°¥¹¥È¡¦¥Ð¥¿¡¼¥¸¥ãDF 2 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥é¥Æ¥£¥¦DF 3 ¥Ú¥Ã¥×¡¦¥Á¥ã¥Ð¥ê¥¢DF 5 ¥¢¥ê¥À¥Í¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹DF 24 ¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥ë¥¸¥å¡¼¥ÌMF 4 ¥Ú¥É¥í¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹MF 6 ¥Ñ¥Æ¡¦¥·¥¹MF 8 ¥ª¥¹¥«¥ë¡¦¥È¥ì¥ÛMF 18 ¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢MF 19 ¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥ë¥È¥¹FW 12 ¥»¥ë¥¸¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¹µ¤¨GK 1 ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹DF 20 ¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ð