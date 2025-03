Aile The Shotaが3月16日(日)、自身最大規模となる東京ガーデンシアターにて、単独公演『Aile The Shota Oneman Live ”REAL POP”』を開催した。関連記事:Aile The Shotaが作品とともに語る、デビューから3年間の軌跡、音楽性の追求2024年11月1stアルバム『REAL POP』をリリースした彼の悲願となる本公演は、これまでのキャリアやクリエイティビティを踏襲した、Aile The Shotaを語る上で欠かすことの出来ない、歴史に残る”RE