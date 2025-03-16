¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÁíÅýÉÜ»ñÀ¯¡Ê¸ÜÌä¡Ë¤ÇÁ°ÃóÆüÂåÉ½¡ÊÂç»È¤ËÁêÅö¡Ë¤Î¼ÕÄ¹Äî¡Ê¤·¤ã¤Á¤ç¤¦¤Æ¤¤¡Ë»á¤Ï15Æü¡¢º£·î½éÆ¬¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡¢ÃóÆüÂåÉ½»þÂå¤Î8Ç¯´Ö¤òµ­Ï¿¤·¤¿Ãø½ñ¤Î¿·´©È¯É½²ñ¤òÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¼Õ»á¤ÏºßÇ¤Ãæ¤ÎºÇ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤«¤éÂæÏÑ¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÈô¹Ôµ¡¤ËÀÑ¤ß¹þ¤ó¤À»þ¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¼Õ»á¤ÏÃóÆüÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿2016Ç¯6·î¤«¤é24Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»ÃÀ¿¶ÅìÉôÃÏ¿Ì¡Ê18Ç¯¡Ë¤ä