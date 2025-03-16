ÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡Ê55¡Ë¤¬15Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹­¡¹¤È¤·¤¿¼«Âð¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¡È²ÈÂ²¡É¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¤Î¹­¡¹¤È¤·¤¿¼«Âð¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢¡Ö²È¤ÏÁã¤Ç¤¹¡£¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¡¢»¶¤é¤«¤·¤Æ¡¢ÊÒÉÕ¤±¤Æ¡¢»¶¤é¤«¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¤¯¤Ä¤í¤°¡×¡Ö²È¤Ë¤¤¤ë»þ »ä¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤¤³¤ÎÈ±·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È¡¢À¸³è´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«Âð¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÅÄ¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¡Ö¡ô¥Ï¥Ë¥ªÆüµ­¡×¤È¤Ä¤±¤Æ