ËÜÆü3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¡ØÂç²þÂ¤!!·àÅª¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Ù¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊüÁ÷¡£ÆñÌä»³ÀÑ¤ß¤ÎÊª·ï¡Ö6¿Í¤Ç15ÄÚ¤Î²È¡×¤ò·àÅª¤ËÂç²þÂ¤¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î°ÍÍê¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤ÎN²È¡£ÃÛ60Ç¯¤ÎÌÚÂ¤Æó³¬·ú¤Æ¤Ç·úÄÚ¤¬15ÄÚ¤·¤«¤Ê¤¤¶¹¾®½»Âð¤À¡£¸½ºß¤³¤Î²È¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÍÍê¼Ô¤Ç¤¢¤ëÉ×¡Ê73ºÐ¡Ë¤ÈºÊ¡Ê73ºÐ¡Ë¤ÎÉ×ÉØÆó¿Í¡£¼Â¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÌ¼¤Î²ÈÂ²¡ÊÉ×47ºÐ¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ëºÊ45ºÐ¡¢Ä¹ÃË8ºÐ¡¢¼¡ÃË6ºÐ¡Ë¤¬¼Â²È¤ËÌá¤ê¡¢¿Æ»Ò3À¤ÂÓ6¿Í¤ÇÆ±µï