¢¡¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ Âè£´£´²óÁ´ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¸¢ £Á¥°¥ë¡¼¥×Âè£³Æü¥À¥¤¥·¥ó£²¡½£±¥È¥è¥¿¥·¥°¥Ê¥¹¡Ê£±£µÆü¡¢¶üÏ©¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë½à·è¾¡£²»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££²·î¤Î½÷»ÒÆüËÜ¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤·º£µ¨£²´§¤òÌÜ»Ø¤¹¥À¥¤¥·¥ó¤¬¡¢¥È¥è¥¿¥·¥°¥Ê¥¹¤Ë£²¡½£±¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î£Æ£×ÉâÅÄÎ±°á¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢½éÍ¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£·è¾¡¡Ê£±£¶Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Æ»Ï©·úÀß¥Ú¥ê¥°¥ê¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥À¥¤¥·¥ó°ì¶Ú£²