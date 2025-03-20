フォロワーさんの怖い話や5ch名作ホラーなど、ゾッとするホラー漫画をお届け。怖い話をサクッと読みたいあなたに！今回は、「骨壷」をご紹介します。 骨壷5話 プレゼントの箱の中には壷が入っていました。ワクワクしながら手を入れると、ざらついた感触がありました。手を引き抜くと白い砂のようなものが腕についていました。その時、母親が帰ってきて壷の話を聞こうとすると笑顔が一瞬で消えて……？