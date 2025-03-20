フォロワーさんの怖い話や5ch名作ホラーなど、ゾッとするホラー漫画をお届け。怖い話をサクッと読みたいあなたに！今回は、「骨壷」をご紹介します。 骨壷3話 いつも通り同級生を避けて帰っている途中に誰かに呼び止められます。声をかけてきたのは、知らないおじさんでした。おじさんは欲しいものを聞いてきて、もちろん荒川さんは「ある」と即答して……？ おじさんは、バスケットボールほ