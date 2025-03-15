AKB48¾®·ªÍ­°Ê¡Ê23¡Ë¤¬15Æü¡¢Åìµþ¡¦À¾Éð½ÂÃ«Å¹¤Ç¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼È¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¼«¿È2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡£¥á¡¼¥¯¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£É½»æ¤ÈÆ±¤¸°áÁõ¤Î¥Ô¥ó¥¯¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÏÁ°ºî¤è¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤â¡Ø¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î´¶¤¸¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¥«