Hopeが、YouTubeチャンネル"THE FIRST TAKE"の新プロジェクト"FLASH THE FIRST TAKE"に初登場し、「Fate/Grand Order」のMemorial Movie 2023テーマソングに抜擢されたメジャーデビューシングル「flowers」を披露した。関連記事：Hana Hope × HONNE対談共鳴し合う両者の出会い、世界へ羽ばたくために大切なこと"FLASH THE FIRST TAKE"は、"THE FIRST TAKE"と同じ白い空間の中でアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンス
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