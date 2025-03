【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「flowers」は『Fate/Grand Order』のMemorial Movie 2023テーマソング! Hana Hopeが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』(読み:ザ・ファースト・テイク)の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場。メジャーデビューシングル「flowers」を披露した。 『FLASH THE FIRST TAKE』は、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティス