◆ＭＬＢ東京シリーズｂｙＧｕｇｇｅｎｈｅｉｍプレシーズンゲーム巨人―ドジャース（１５日、東京ドーム）ドジャースは０ー０の３回に、１番・大谷翔平投手（３０）の衝撃２ランを含む計３発の豪快アーチで一挙５得点を奪った。巨人の先発右腕・戸郷に対し、３回は先頭の７番・コンフォートが右翼席に飛び込む先制ソロを放つと、一気に打線に火が付いた。無死一塁から９番・パヘスのセンターへの適時二塁打、１番・