¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢µå¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿Èþ½÷?3¿ÍÁÈ?¤¬¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÈSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ 15Æü¡¢MLBÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½µð¿ÍÀï¤¬³«ºÅ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡£X¤Ç¤ÏÂçÃ«¤Îµå¾ìÆþ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤­¤ïÌÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´Ú¹ñ¤Î9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTWICE¡×¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿