¡ÎJ£±Âè£¶Àá¡ÏÅìµþV £²¡Ý£± Ì¾¸Å²°¡¿£³·î15Æü¡¿Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à³«Ëë¤«¤é£²Ê¬£³ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ì¾¸Å²°¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÅìµþV¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£±¡Ý£²¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£Éé½ý¼Ô¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¿¹Åç»Ê¤¬21Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÁ°È¾¤ÏÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤ÎÀï¤¤¤ò¤Ç¤­¤¿¡×¤ÈÄ¹Ã«Àî·òÂÀ´ÆÆÄ¤â¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿½ÐÍè¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÄÉ²ÃÅÀ¤òÁÀ¤ª¤¦¤È¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¤Ê¤«¤ÇÎ×¤ó¤À¸åÈ¾¤Ï¥ß¥¹¤â½Å¤Ê¤ê¡¢£²¼ºÅÀ¡£½Å¶ì¤·¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê