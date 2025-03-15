¥Ä¥¢¡¼»²²Ã¼Ô¤ËÈïºÒÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¸ì¤ë¹âÅç¹°À®Éû´Æ±¡¡á15Æü¸áÁ°¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»ÔÁí»ý»ûÁÄ±¡À¤³¦ÇÀ¶È°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇ½ÅÐ¤ÎÎ¤»³Î¤³¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³¡¢³Ø½¬¤¹¤ë¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤¬15Æü¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¸©Æâ¤«¤é30¿Í¤¬»²²Ã¡£ºòÇ¯¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÁâÆ¶½¡¤ÎÁí»ý»ûÁÄ±¡¤ò¸«³Ø¤·¡¢ÎØÅçÅÉ¤ÎÁõ¾þµ»Ë¡¡ÖÄÀ¶â¡×¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£2011Ç¯¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿µÞ¼ÐÌÌ¤ÎÃªÅÄ¤äÇ½ÅÐ¤Ë»Ä¤ëÀ½±öÊýË¡¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÅÁÅýÊ¸²½