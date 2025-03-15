¡ÚÆ°²è¡Û¥¹¥×¥ê¥ó¥°S ÉÚÅÄÍ­µª¥¢¥Ê¤Î¥Á¥ç¥¤Â­¤·¥­ー¥ïー¥É¡Ãhttps://youtu.be/zDrcqbuGg0I ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÉÚÅÄÍ­µª¥¢¥Ê¤«¤é¡ÖÂè74²ó¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGⅡ¡Ë¡×¤Î¥Á¥ç¥¤Â­¤·¥­ー¥ïー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª Âè74²ó¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æー¥¯¥¹¡ÊGⅡ¡Ë2025Ç¯3·î16Æü¡ÊÆü¡Ë2²óÃæ»³6Æü È¯Áö»þ¹ï¡§15»þ45Ê¬ ÏÈ½ç ÇÏÌ¾¡ÊÀ­Îð µ³¼ê¡Ë1-1 ¥À¥Î¥ó¥»¥ó¥Á¥å¥êー¡Ê²´3 ¸Íºê·½ÂÀ¡Ë2-2 ¥íー¥ì¥ë¥ª