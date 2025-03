「医者の不養生」という言葉があるように、患者には口を酸っぱくして健康に気をつけるよう指導している医師でも、自分自身のことは案外いい加減だったりします。その究極の事例のひとつとして、心臓発作を起こした男性の治療に当たった救急医が、患者の症状が自分と似ていたことがきっかけで「自分も心臓発作を起こしている」と気づいたケースが紹介されました。Take Care of your Heart: Marking Heart Month - Timmins and Distr