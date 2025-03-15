¢¡ÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¡ª¢¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉðÅÄ¿¿¼£¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤á¤Á¤ã¥¤¥±¤Ç¶¦±é¤·¤¿¹¾Æ¬2:50¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£ÉðÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¤ÎÁ°¿ÈÈÖÁÈ¤á¤Á¤ã¥â¥Æ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É30Ç¯¡¢¹¾Æ¬2:50¤µ¤ó¤È¤ä¤Ã¤È¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹¾Æ¬¤µ¤ó¤¬¤ªÅ¹Í½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤Ë¥«¥á¥é¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«»þ¡¹¥­¥ç¥í¥­¥ç¥í¤¹¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Ê¤ó¥¹¤«¡©(¾Ð)¤Þ¤¡¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ËÍ¤é¤½¤ó¤Ê´Ä¶­¤Ç