¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¢¦ÂçÆ±À¸Ì¿£Ó£Ö¥ê¡¼¥°ÃË»ÒÂè£±£¹ÀáÂè£±Æü¥µ¥ó¥È¥ê¡¼£³¡Ê£²£µ¡½£±£¶¡¢£²£·¡½£²£µ¡¢£²£µ¡½£²£°¡Ë£°¡Ê£±£µÆü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Î¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬Å¨ÃÏ¤ÇÆ±£´°Ì¤ÎÅìµþ£Ç£Â¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£°¤Ç²¼¤·¤¿¡£º£µ¨£²£·¾¡ÌÜ¡Ê£¸ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢£³°Ì¤ò¥­¡¼¥×¡£°ìÊý¤ÎÅìµþ£Ç£Â¤Ï£³¡½£°¡¢£³¡½£±¤Ç¾¡¤Á¡¢£·°Ì¤Î¹­Åç£Ô¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¾å°Ì£¶¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê£Ã£Ó¡Ë¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£·ÇÔÌÜ¡Ê