¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/15¡ÛWEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë4·î12Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥©¡Á¡×¡ÊËè½µÅÚÍË23»þ40Ê¬¡Á¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤¬WEST.¤Î¡ÖBIG LOVE SONG¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWEST.¿À»³ÃÒÍÎ¡¢¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤ÇÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¢¡WEST.¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡×¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï»û¤Î¶­Æâ¤ÇÊ¿ÆüÌë¤Î¤ß±Ä¶È¤¹¤ë¡È¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡É¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤Ï°ìÎ®¤À¤¬Ìõ¤¢¤Ã¤ÆÌ£¤È¹á¤ê¤¬¤ï¤«