¸µÝ°ºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½÷Í¥¡¦²Î¼ê¤ÎÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¿·¶Ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¶Ê¡Ö¥¤¥Ë¥ß¥Ë¥Þ¥¤¥Ë¥â¡×19Æü¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¡¢³Ú¶Ê¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±¦¸ª¤¦¤·¤í¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼¡¢ÇòÌÜ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¥«¥é¡¼¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡£?½÷À­¥ô¥£¥é¥ó?¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å