ONE OK ROCKが、10月から16都市を巡る過去最大規模のヨーロッパツアー『ONE OK ROCK DETOX European Tour 2025』を開催する。 (関連:ONE OK ROCK、なにわ男子、IS:SUE、yama、礼賛、コレサワ……注目新譜6作をレビュー) ONE OK ROCKは、2月21日にリリースしたニューアルバム『DETOX』を提げ、4月からメキシコのフェスを含む南米ツアー、5月から15都市を巡る北米ツアー、8月か