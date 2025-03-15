½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ°¦¡Ê29¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢±Ç²è¡ÖÁá²µ½÷¥«¥Ê¥³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡×¡ÊÌðºê¿Î»Ê´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ëÃË¾¡¤ê¤Ç²á¾ê¤Ê¼«°Õ¼±¤æ¤¨¤ËÁÇÄ¾¤Ë´Å¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦Áá²µ½÷¥«¥Ê¥³¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤È¡¢±é·à¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÎÀèÇÚ¡¦Ä¹ÄÅÅÄ·¼»Î¡ÊÃæÀîÂç»Ö¡Ë¤Î10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¯ºîÉÊ¡£¶¶ËÜ¤ÏÀè·î25Æü¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿Æ±ºî¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤Ç¶âÈ±»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢µÒÀÊ¤ÎÃËÀ­¥Õ¥¡