¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/15¡Û¿Íµ¤´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÎÞ¤Î½÷²¦¡×¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥­¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤¬¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPRADA¡×¡Ê¥×¥é¥À¡Ë¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î·ÀÌó¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¡¢ºä¸ý·òÂÀÏº¤È2¥·¥ç¥Ã¥È ¥×¥é¥À¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¢¡¥­¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¡¢¥×¥é¥À¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼·ÀÌó²ò½ü¥­¥à¡¦¥¹¥Ò¥ç¥ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸Î¡¦¥­¥à¡¦¥»¥í¥ó¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯24¡Ë¤¬Ì¤À®Ç¯¤À¤Ã¤¿º¢¤«¤é¸òºÝ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿