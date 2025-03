Appleが2025年2月28日に発売した「iPhone 16e」で、BluetoothスピーカーやBluetoothイヤホンに接続した際に、再生される音声が定期的に途切れる問題が多数報告されています。iPhone 16e Has a Bluetooth Audio Problem - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2025/03/13/iphone-16e-bluetooth-audio-problem/Some iPhone 16e owners are reporting Bluetooth audio issues that could be an iOS problem | TechRadarhttps://www.te