4·î6Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎSixTONES¤Î¿·´§ÈÖÁÈ¡ØGolden SixTONES¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡Ë¤Î½é²óSP¤Ë¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµþËÜÂç²æ¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤Î4¿Í¤¬¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤òÓ¹¤é¤¹¾Æ¤­Æù¤Î¥¿¥ìºî¤ê¤ËÄ©¤à¡ªÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆüÍË21»þÏÈ¤¬23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£²áµî2²ó¡Ê2024Ç¯9·î22Æü¡¢2025Ç¯¸µÆü¡Ë¡¢ÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØGame of SixTONES¡Ù¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¡¢SixTON