Ê¡²¬¸©µÜ¼ã»ÔÏÆÅÄ¤ÎÇÀ±à¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥°¥í¥Ã¥µ¥ê¥¢Æâ¤Ë¤¢¤ë¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡ÖPontPain¡Ê¥Ý¥ó¥Ñ¥ó¡Ë¡×¤Î»³ËÜºÌ»Ò¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¡á¼Ä·ªÄ®¡á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖÎ¤»³¥ì¥â¥ó¥í¡¼¥ë¡×¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¤ªÊÛÅö¡¦¤ªÁÚºÚÂç¾Þ2025¡×¤Ç¡¢¥Ñ¥óÉôÌç¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ»º¥ì¥â¥ó¤ò»È¤Ã¤¿Å¹¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿å¤¬ÎÉ¤¯¡¢¿Í¤â¤¤¤¤µÜ¼ã»Ô¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë°ì¤Ä¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈPR¤Ë¤â°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ¤µ¤ó¤Ï·§ËÜ»Ô½Ð¿È¡£¹â