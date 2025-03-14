¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù(Ëè½µ¶âÍË21:58¡Á)¤Î¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò14Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¡£°éµÙ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿Æ±¶É¤Î»³ºêÍ¼µ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬4·î4Æü¤«¤éºÆ¤ÓÃ´Åö¤¹¤ë¡£¥Û¥é¥óÀé½©(º¸)¤È»³ºêÍ¼µ®¥¢¥ÊÆ±ÈÖÁÈ¤Î½éÂå¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë»³ºê¥¢¥Ê¤Ï¡¢»ºµÙ¤Î¤¿¤á±ÊÅçÍ¥Èþ¥¢¥Ê¤Ë¸òÂå¡£¤½¤Î±ÊÅç¥¢¥Ê¤â»ºµÙ¤ËÆþ¤ê¡¢¥Û¥é¥ó¤¬23Ç¯11·î¤«¤éÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£3·î1ÆüÉÕ¤ÇÉüµ¢¤·¤¿»³ºê¥¢¥Ê¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Çµ×