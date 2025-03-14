¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤½Õ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆÃÊÌ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡ØMade in Japan Limited Sakura Telecaster¡Ù¡ÊÁ´3µ¡¼ï¡Ë¤ò3·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡£¡ØMade in Japan Limited Sakura Telecaster¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Öºù¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¥È¥Ã¥×¤ËÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿¥Æ¥ì¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¥â¥Ç¥ë¡£ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÈþ°Õ¼±¤È¿¦¿Íµ»¤¬Â©¤Å¤¯¡¢½Õ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¡£¡ØMade in Japan Limited Sakura Telecas