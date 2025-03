フェンダーが、日本の美しい春を象徴する特別限定モデル『Made in Japan Limited Sakura Telecaster』(全3機種)を3月21日(金)より販売開始する。『Made in Japan Limited Sakura Telecaster』は、日本の春の訪れを象徴する「桜」をモチーフに、ボディトップに美しいデザインを施したテレキャスターモデル。日本ならではの繊細な美意識と職人技が息づく、春にぴったりの特別なモデルだ。『Made in Japan Limited Sakura Telecas