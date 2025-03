【SAY MY NAME「ShaLala」 MVを元記事で視聴する】 JAEJOONG(ジェジュン)がプロデュースする注目の7人組ガールズグループSAY MY NAME(セイマイネーム)。2024年10月にデビューした彼女たちが、3月13日に2nd EP『My Name Is…』を引っ提げカムバック!期待値の高さと可能性たっぷりなSAY MY NAMEの魅力に迫る。 ■SAY MY NAMEとは? JAEJOONGプロデュースの韓国7人組ガールズグル