Windows Defenderにより、PCのファン動作やライトを制御するソフトウェアが「危険」とフラグ付けされるとの報告が相次いでいます。複数のソフトウェアで同様の問題が起こっているのですが、この理由についてテクノロジー系メディアのThe Vergeが解説しています。WinRing0: Why Windows is flagging your PC monitoring and fan control apps as a threat | The Vergehttps://www.theverge.com/report/629259/winring0-windows-defe